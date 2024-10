Auf Stuttgarter Bühnen ist derzeit einiges geboten – angefangen vom Fußballrasen über die Oper bis zum neuen alten Lichtspielhaus. Gut, dass es das Metropol wieder gibt – allein schon des Namens wegen, findet Redakteur Jan Sellner.

Jan Sellner 19.10.2024 - 07:00 Uhr

Wenn man sagt, Stuttgart stehe gerade für ganz großes Kino, denkt man unwillkürlich an den Verein für Begeisterung. Und an den wachsenden Kreis seiner Nationalspieler, die bundesweit im Scheinwerferlicht stehen. Tatsächlich bietet der VfB Stuttgart dem Publikum seit vergangener Spielzeit grandioses Open-Air-Kino. An diesem Samstag hoffentlich auch beim FC Bayern in München, dem eigentlichen Blockbuster der Liga, der immer mal wieder als FC Hollywood Schlagzeilen macht.