Rückkehr in die Fußball-Bezirksliga: Der TSV Deizisau ist wieder „da, wo er hingehört“

Schon auf dem Parkplatz sah man: Die Farbe Rot wird in den kommenden Stunden auf dem Plochinger Pfostenberg die dominierende Farbe sein. Und schließlich brachen die Dämme in rot: Die Fußballer des TSV Deizisau sind ein Jahr nach dem Abstieg in die Kreisliga A wieder zurück in der Bezirksliga. Die Saison hatte Höhen und Tiefen, der nötige 1:0-(0:0)-Sieg zum Abschluss gegen die imponierend auftretenden Kicker des Schlusslichtes und künftigen B-Ligisten FV Plochingen II war hart erarbeitet – aber der Triumph war letztlich verdient. Damit ist der Betriebsunfall des Abstiegs behoben.