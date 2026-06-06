Rückkehr in die Fußball-Bezirksliga: Der TSV Deizisau ist wieder „da, wo er hingehört“

Schon auf dem Parkplatz sah man: Die Farbe Rot wird in den kommenden Stunden auf dem Plochinger Pfostenberg die dominierende Farbe sein. Und schließlich brachen die Dämme in rot: Die Fußballer des TSV Deizisau sind ein Jahr nach dem Abstieg in die Kreisliga A wieder zurück in der Bezirksliga. Die Saison hatte Höhen und Tiefen, der nötige 1:0-(0:0)-Sieg zum Abschluss gegen die imponierend auftretenden Kicker des Schlusslichtes und künftigen B-Ligisten FV Plochingen II war hart erarbeitet – aber der Triumph war letztlich verdient. Damit ist der Betriebsunfall des Abstiegs behoben.

Kapitän Alassane Braun saß nach auskurierter Verletzung lange auf der Bank, wirkte in den letzten Minuten mit und hatte dann noch ausreichend Energie, um beim Feiern voranzugehen. „Wir haben uns nach dem bitteren Abstieg zu einem richtigen Team entwickelt“, erklärte er sichtlich emotional. Marian Hafner, der an Brauns Stelle die Binde trug, fand es „überragend, wie wir uns in einer Saison mit Höhen und Tiefen nach vorne gekämpft haben“ und für Spielleiter Thomas Stiehl fühlte es sich einfach nur „geil“ an. Er vergaß aber auch nicht, noch einmal den Nachbarn vom SC Altbach zu danken, die mit ihrem 1:1 ein der Woche zuvor beim TV Unterboihingen erst dafür gesorgt hatten, dass es die Deizisauer am letzten Spieltag in der eigenen Hand hatten. Die Unterboihinger lagen parallel in der Partie beim TV Hochdorf zwischenzeitlich sogar mit 1:2 zurück, gewannen durch zwei Tore in den letzten zehn Minuten aber noch mit 3:2 und treten nun in der Relegation an, zunächst am 17. Juni in Jesingen gegen den A-2-Zweiten AC Catania Kirchheim.

Luz startet, Morisco übernimmt

Und die, die da feierten, vergaßen auch Felix Luz nicht, der die Deizisauer Mannschaft zu Saisonbeginn trainiert, dann aber die Chance beim Oberligisten Viktoria Aschaffenburg übernommen – und dort den Klassenverbleib nicht geschafft – und an Fabio Morisco übergeben hatte. „Felix hat seinen Anteil. Er hat den Grundstein gelegt, Fabio hat die Mannschaft weiter geformt“, erklärte Stiehl und Hafner fand, „dass es mit Fabio gleich geklappt hat“.

Morisco war ebenfalls superglücklich. „Mission erfüllt“, sagte er und strahlte mit seinen Spielern um die Wette, „ich bin wahnsinnig stolz auf die Jungs.“ Und auch er findet: „Der TSV Deizisau ist wieder da, wo er hingehört.“

Zähe Angelegenheit

Das Spiel in Plochingen war durchaus ein Spiegelbild der Saison: Die Deizisauer waren die gejagte Mannschaft, der Start war schwer, die Aufholjagd begann, es gab Rückschläge – und am Ende wurde gejubelt. Auf dem Pfostenberg waren die Deizsiauer von Beginn an die klar überlegene Mannschaft. Aber mit jeder vergebenen der zumindest zunächst reichlichen Chance begann der Kopf mehr zu arbeiten und die kämpfenden Plochinger wurden immer selbstbewusster – und hatten durch beherzte Schüsse von Kapitän Andreas Wittich sogar zwei gute Chancen. Trotzdem lag ständig die Deizisauer Führung in der Luft. Die gelang Nick Hamann dann auch in der 38. Minute mit einem direkt verwandelten Freistoß von weit auf der linken Seite. Doch der Dosenöffner war das nicht. Das Spiel blieb aus Deizisauer Sicht zäh. Aber es endete erfolgreich.

„Ich wusste von meinen Plochingern, was von ihnen zu erwarten ist“, sagte der ehemalige FVP-Trainer Morisco noch und grinste. Deren Spielleiter Frederic Karberg war zufrieden: „Wir hatten uns vorgenommen, es den Deizisauern so schwer wie möglich zu machen“, erklärte er, „wir verabschieden uns mit Würde aus der Kreisliga A.“ Übrigens ebenfalls nach nur einem Jahr, allerdings in die andere Richtung wie die Deizisauer.

Morisco hätte übrigens gerne auf dem schönen Hauptplatz gespielt, musste mit seiner Mannschaft aber auf dem rumpeligeren Nebenrasen kicken. Dass sie in der kommenden Saison – personell nur leicht verändert – vermutlich auf dem Hauptplatz gegen die erste Plochinger Mannschaft antreten, haben sich die Deizisauer erarbeitet. Und nachdem die erste Mannschaft des TVP den Klassenverbleib geschafft hatte, sagte mancher hinter vorgehaltener Hand auch, dass er froh ist, dass die Deizisauer wieder da sind.

Ganz so sehr wie diesmal wird die Farbe Rot dann auf dem Pfostenberg wahrscheinlich nicht dominieren.

FV Plochingen II: Beck – Ates, Urban, Rieker (78. Graf), Diller – De Lorenzis, Janko, Wittich, Heilemann (74. Aubermann), Faulstich – Uca (78. Grau).

TSV Deizisau: Lauber – Mambu, Ganter, Celiktas, Hamann – Sidal, Hafner, Köber (74. Schmid), Adrian Dodaj (90. Speidel), Schmidt (68. Braun) – Pantic (80. Müller/88. Leonard Dodaj).

Schiedsrichterin: Kathrin Kitsch (Würtingen).

Tor: 0:1 Hamann (38.).

Zuschauer: 300.

Beste Spieler: Wittich, Urban, Diller / Sidal, Hafner.