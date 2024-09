Der US-Konzern Amazon beendet seine Homeoffice-Regelung und fordert seine Mitarbeiter zur Rückkehr in die Büros auf.

Unternehmenschef Andy Jassy kündigte am Montag an, dass die Angestellten künftig wieder an fünf Tagen pro Woche im Büro arbeiten sollen. „Wenn wir auf die vergangenen fünf Jahre zurückblicken, glauben wir weiterhin, dass die Vorteile des Zusammenseins im Büro signifikant sind“, schrieb Jassy in einer Mitteilung an die Amazon-Belegschaft.

Die gemeinsame Arbeit im Büro sei effektiver und stärke den Teamgeist, erklärte der Amazon-Chef. Die neue Regelung werde am 2. Januar in Kraft treten.

Der Online-Riese hatte seine Büroangestellten wegen der Corona-Pandemie ins Homeoffice geschickt. Seit Februar 2023 galt bereits wieder eine Präsenzpflicht an drei Tagen pro Woche. Für die Amazon-Mitarbeiter, die in den Verteilzentren oder als Lieferfahrer arbeiten und den Großteil der Belegschaft ausmachen, war Homeoffice ohnehin keine Option.