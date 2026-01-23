Früh haderte er mit den Parteiprinzipien, dann kehrte er den Grünen ganz den Rücken. Kurz vor der Landtagswahl tritt Wolf-Dieter Hasenclever der Partei wieder bei. Das sind die Gründe.

Er gehört zu den Gründungserzählungen der Grünen in Baden-Württemberg – wie Winfried Kretschmann. Jetzt kehrt Urgestein Wolf-Dieter Hasenclever in seine Partei zurück. Der Landesverband bestätigte, dass Hasenclever bei seiner Geburtstagsfeier in Tübingen einen Mitgliedsantrag unterschrieben habe. Hasenclever war im November 80 Jahre alt geworden und lebte zuletzt in Berlin. In Tübingen feierte er jetzt mit früheren Wegbegleitern.

Ein Weggefährte von Winfried Kretschmann

Wie Winfried Kretschmann gehörte Hasenclever 1979 zu den Gründern der Grünen in Baden-Württemberg. Als die Partei 1980 mit sechs Abgeordneten in den Landtag einzog übernahm er zunächst den Vorsitz der Gruppe. 1984 verzichtete er auf eine Kandidatur wegen des Rotationsprinzips der Grünen. Danach wäre er nach zwei Jahren von einem anderen Grünenabgeordneten abgelöst worden. Hasenclever bezeichnete dieses Prinzip als Wählertäuschung.

Was die Parteizugehörigkeit angeht, zeigte sich Hasenclever im Laufe seines Lebens flexibel. In den 1960er Jahren war er in der SPD aktiv. 2001 sorgt sein Wechsel zur FDP für Schlagzeilen. Damals kritisierte er, er vermisse einen „inneren Kompass“ bei den Grünen. Nun scheint die Partei seinen Ansprüchen wieder gerecht zu werden.

Cem Özdemir postet Bild von der Geburtstagsfeier

Grünen-Spitzenkandidat Cem Özdemir postete ein Bild von sich und Hasenclever inklusive Mitgliedsantrag, der sei für viele Grüne Wegbereiter und prägender Kopf gewesen. 1981 sei er selbst nach einer Veranstaltung von Wolf-Dieter Hasenclever in Urach bei den Grünen eingetreten, so Özdemir.

Winfried Kretschmann freut sich

Auch Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) begrüßte den alten Parteifreund: „Ich freue mich, dass mein alter Weggefährte den Weg zurück zu den Grünen gefunden hat“, sagte er unserer Zeitung. „Ich hoffe, er bringt sich mit seiner Erfahrung in die innerparteilichen Debatten ein.“

Ob es Özdemir gelingt, auch andere Ex-Grüne wieder in die Partei zu holen, ließ die Partei offen. Boris Palmer hatte sich vor der Landtagswahl klar hinter den Spitzenkandidaten gestellt. Die Frage einer Mitgliedschaft stehe aber nicht im Raum. Im Frühjahr hatte der langjährige Grüne Eugen Schlachter hingegen seinen Wechsel zur FDP bekannt gemacht.