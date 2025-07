Rutesheim bot als einziges Gymnasium im Kreis bisher Abitur nach 13 Jahren an. Nach der Wiedereinführung von G9 im Land sind die Zahlen konstant, in Renningen steigen sie rasant.

In den letzten Tagen vor den Sommerferien ist ganz schön was los am Gymnasium Renningen. Sporttag, Wandertage und andere Ausflüge stehen an. Zeugnisse müssen gefertigt und von Schulleiterin Gaby Bundschuh unterschrieben werden. Und wenn das alles vorbei ist, dann stehen die letzten Vorbereitungen für das neue Schuljahr an, das eine Besonderheit mit sich bringt: die Rückkehr zu G9, also dem Abitur nach insgesamt 13 Schuljahren. Zumindest für die neuen Fünftklässler.