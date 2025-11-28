Der Hersteller Mondelēz International ruft vorsorglich die Milka Caramel Tafelschokolade mit 100 Gramm Inhalt zurück. Grund ist der Verdacht, dass in einzelnen Tafeln sichtbare Plastikfremdkörper stecken könnten. Betroffen sind nur klar abgegrenzte Produktionschargen mit Mindesthaltbarkeitsdatum 20. und 21. Februar 2026 sowie 26. und 27. Februar 2026.

20.02.2026 / OSV1252132

20.02. 2026 / OSV1252133

21.02.2026 /OSV1252141

26.02.2026 / OSV1252223

27.02.2026 / OSV1252231

27.02.2026 / OSV1252232

27.02.2026 / OSV1252233 Andere Milka-Produkte sind nicht betroffen. Verbraucher, die eine Tafel mit diesen Daten gekauft haben, sollen sie nicht essen – auch dann nicht, wenn auf den ersten Blick keine Rückstände erkennbar sind. Für eine Rückerstattung können sie sich direkt an den Verbraucherservice von Mondelēz wenden. Das Unternehmen ist telefonisch unter 00800 83 00 00 36 oder per Mail an Verbraucherservice@mdlz.com erreichbar.

Rückruf bei Aldi Süd: Bio-Pfeffer

Die Raimund Hofmann GmbH warnt vor schwarzem, gemahlenem Bio Naturland Pfeffer in der 60-Gramm-Packung. In zwei Chargen besteht der Verdacht auf eine Salmonellenbelastung.

Mindesthaltbarkeitsdatum: 11/2027, 10/2027

Verpackungseinheit: 60 Gramm

Chargennummer / Los-Kennzeichnung: 150636, 150210

Die Keime können Magen-Darm-Beschwerden verursachen, darunter Durchfall, Fieber und Erbrechen. Besonders empfindlich reagieren Kinder, ältere Menschen, Schwangere und Menschen mit geschwächtem Immunsystem.

Auch hier gilt: Das Produkt nicht verwenden. Kunden können die Packung in einer Aldi-Süd-Filiale abgeben und erhalten den Kaufpreis vollständig zurück – ein Kassenbon ist nicht erforderlich. Für Rückfragen steht eine Hotline der Firma Hofmann bereit, erreichbar unter +49 (0)9342 9180 48 oder per Mail an info@hofmann-gewuerze.de.

Rückruf bei Edeka und Marktkauf: Zuckerstreusel

Die BACK und DEKOR Vertriebs-GmbH ruft die Edeka Herzstücke „Winterzauber“ Zuckerstreusel im 85-Gramm-Becher mit dem Haltbarkeitsdatum 09/2027 zurück. Laut Hersteller befindet sich im Produkt Milcheiweiß, das jedoch auf dem Etikett nicht angegeben ist. Für Personen mit einer Milchallergie kann das unerwartete Allergen gesundheitliche Reaktionen auslösen. Für alle anderen ist das Produkt unbedenklich. Andere Chargen des Produkts sind nicht betroffen.

Wer den Streuselbecher zu Hause hat, sollte ihn vorsichtshalber nicht verwenden und zur Filiale zurückbringen. Dort wird der Kaufpreis erstattet – ebenfalls ohne Vorlage eines Kassenbons. Bei Fragen hilft der Kundenservice weiter, erreichbar unter 05139 897-888 oder per E-Mail an rueckruf@back-dekor.gmbh.