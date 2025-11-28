Mehrere Handelsketten melden derzeit Produktrückrufe. Betroffen sind Schokolade, Pfeffer und Zuckerstreusel.
Rückruf bei Rewe: Milka Caramel Schokolade
Der Hersteller Mondelēz International ruft vorsorglich die Milka Caramel Tafelschokolade mit 100 Gramm Inhalt zurück. Grund ist der Verdacht, dass in einzelnen Tafeln sichtbare Plastikfremdkörper stecken könnten. Betroffen sind nur klar abgegrenzte Produktionschargen mit Mindesthaltbarkeitsdatum 20. und 21. Februar 2026 sowie 26. und 27. Februar 2026.