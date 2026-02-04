Mehrere Hersteller rufen aktuell Babynahrung zurück. Betroffen sind Säuglingsmilch-Produkte von Aptamil (Danone) sowie BEBA- und ALFAMINO-Produkte (Nestlé).
04.02.2026 - 09:59 Uhr
Grund für den Rückruf ist jeweils der Verdacht auf eine gesundheitsschädliche Substanz: In einzelnen Chargen könnte Cereulid vorkommen. Dabei handelt es sich um einen Giftstoff, der durch das Bakterium Bacillus cereus gebildet werden kann. Eltern werden dringend gebeten, die betroffenen Produkte nicht weiter zu füttern.