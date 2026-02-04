Mehrere Hersteller rufen aktuell Babynahrung zurück. Betroffen sind Säuglingsmilch-Produkte von Aptamil (Danone) sowie BEBA- und ALFAMINO-Produkte (Nestlé).

Grund für den Rückruf ist jeweils der Verdacht auf eine gesundheitsschädliche Substanz: In einzelnen Chargen könnte Cereulid vorkommen. Dabei handelt es sich um einen Giftstoff, der durch das Bakterium Bacillus cereus gebildet werden kann. Eltern werden dringend gebeten, die betroffenen Produkte nicht weiter zu füttern.

Rückruf 1: Aptamil-Produkte von Danone Danone Deutschland GmbH ruft drei Aptamil-Produkte zurück. Laut Unternehmen besteht die Möglichkeit, dass Cereulid enthalten ist.

Betroffene Produkte

Aptamil Pronutra 1 , 800 Gramm

Mindesthaltbarkeitsdatum (MHD): 10.11.2026

, 800 Gramm 10.11.2026 Aptamil Pronutra Pre , 1,2 Kilogramm

MHD: 19.11.2026

, 1,2 Kilogramm 19.11.2026 Aptamil Profutura Pre, 800 Gramm

MHD: 20.04.2027

Empfehlung des Herstellers

Danone bittet Eltern, vorhandene Packungen nicht weiter zu verwenden und zurückzuschicken.

Kontakt Danone / Aptamil

Homepage: www.aptaclub.de

www.aptaclub.de Aptacare Expertenteam: Telefon: 0800 278 26 45

Telefon: 0800 278 26 45 E-Mail: experten@aptacare.de

Die Meldung wurde laut Behördenangaben am 30.01.2026 veröffentlicht.

Rückruf 2: BEBA- und ALFAMINO-Produkte von Nestlé

Auch Nestlé Deutschland AG ruft Babynahrung zurück. Hier geht es ebenfalls um das mögliche Vorhandensein von Cereulid, das durch Bacillus cereus entstehen kann.

Welche Produkte konkret betroffen sind, ist in einer Chargenliste des Herstellers aufgeführt (BEBA und ALFAMINO). Die Übersicht wird über die Hersteller-Infos bereitgestellt.

Empfehlung des Herstellers

Nestlé rät Eltern, betroffene Produkte nicht mehr zu füttern, sondern im Handel zurückzugeben. Der Kaufpreis werde auch ohne Kassenbon erstattet. Wenn Eltern sich Sorgen um die Gesundheit ihres Kindes machen, empfiehlt Nestlé, mit dem Kinderarzt oder medizinischem Fachpersonal zu sprechen.

Kontakt Nestlé

Nestlé Verbraucherservice: +49 800 2344 944

Erreichbarkeit: Montag bis Samstag 8–20 Uhr, Sonntag 8–18 Uhr

+49 800 2344 944 Montag bis Samstag 8–20 Uhr, Sonntag 8–18 Uhr Homepage: www.nestle.de

Die Erstveröffentlichung erfolgte laut Behördenangaben am 05.01.2026, zuletzt aktualisiert am 03.02.2026. Dabei wurde der Rückruf um weitere Produkte erweitert, darunter BEBA 1 800 Gramm sowie BEBA PRE 800 Gramm mit bestimmten Mindesthaltbarkeitsdaten.

Warum ist Cereulid problematisch?

Bei Cereulid handelt es sich um ein Gift, das von bestimmten Stämmen des Bakteriums Bacillus cereus gebildet werden kann. Das Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR) ordnet das Thema in einem Beitrag zu „Bacillus cereus in Lebensmitteln“ ein. Gerade bei Säuglingen und Kleinkindern gilt: Bei möglichen Verunreinigungen sollten Eltern kein Risiko eingehen.