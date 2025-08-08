Wegen Sicherheitsmängeln ruft der Hersteller Cube zahlreiche Fahrrad- und E-Bike-Modelle zurück. In Stuttgart bieten Händler kostenlose Checks an. Eine Übersicht.
08.08.2025 - 16:21 Uhr
Der deutsche Fahrradhersteller Cube hat eine groß angelegte Rückrufaktion gestartet. Nach Angaben des Unternehmens wurden bei bestimmten Fahrradmodellen sicherheitsrelevante Mängel festgestellt, die möglicherweise Unfälle verursachen könnten. Betroffen sind sowohl E-Bikes als auch herkömmliche Fahrräder, die in den vergangenen Jahren verkauft wurden.