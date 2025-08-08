Wegen Sicherheitsmängeln ruft der Hersteller Cube zahlreiche Fahrrad- und E-Bike-Modelle zurück. In Stuttgart bieten Händler kostenlose Checks an. Eine Übersicht.

Der deutsche Fahrradhersteller Cube hat eine groß angelegte Rückrufaktion gestartet. Nach Angaben des Unternehmens wurden bei bestimmten Fahrradmodellen sicherheitsrelevante Mängel festgestellt, die möglicherweise Unfälle verursachen könnten. Betroffen sind sowohl E-Bikes als auch herkömmliche Fahrräder, die in den vergangenen Jahren verkauft wurden.

Konkret geht es um die Kurbelverschraubung, die bei einigen Modellen nicht korrekt montiert wurde. Cube empfiehlt allen Kunden mit den betroffenen Rädern, diese bei einem Fachhändler oder direkt bei einer Cube-Verkaufsstelle überprüfen zu lassen – und gegebenenfalls die Kurbel nachziehen zu lassen.

Cube-Rückruf: Fahrräder in Stuttgart checken lassen

In Stuttgart gibt es laut Cube-Website zehn Fahrradgeschäfte, die Cube-Verkauf und -Service anbieten. Das Fahrradgeschäft Fahrrad XXL Walcher aus Deizisau wurde bereits vor rund zwei Wochen über die Rückrufaktion informiert und steht seither in engem Kontakt mit dem Hersteller, wie Jakob Hirsch, stellvertretender Geschäftsführer, mitteilt. Erste Ersatzteile seien bereits eingetroffen, größere Lieferungen werden in der Woche ab dem 18. August erwartet.

Rund 1.600 Kunden wurden per E-Mail oder Brief über den Rückruf informiert – über 200 von ihnen haben bereits einen Servicetermin über den im Anschreiben enthaltenen Link gebucht. Zur Abwicklung wurde ein Mitarbeiter abgestellt, der ausschließlich für die Überprüfung der betroffenen Räder zuständig ist. Fahrräder, die zur regulären Inspektion kommen, werden ebenfalls automatisch überprüft. Auch neu verkaufte Modelle werden vor der Übergabe kontrolliert und dokumentiert.

Auch der Fahrradhandel MegaBike in Stuttgart bietet eine Überprüfung an – auch für Kunden, die das Rad nicht dort gekauft haben. Wer ein Cube-Bike besitzt, kann nach vorheriger Terminvereinbarung das Rad zur Kontrolle bringen. Sollte die Kurbelverschraubung locker sein, werde sie direkt fachgerecht angezogen, erklärt Marvin Gebhardt von MegaBike. Der Hersteller Cube übernimmt bei autorisierten Cube-Händlern die Kosten der Reparatur. „Den Händlern wird eine Pauschale gezahlt, damit wir die Räder überprüfen können“, so Gebhardt.

Im Fahrradgeschäft Transvelo in Stuttgart besteht ebenfalls die Möglichkeit zur Reparatur. Räder, die dort gekauft wurden, wurden laut einem Mitarbeiter bereits bei der Montage vor dem Verkauf überprüft. Daher rechnet Transvelo mit weniger zusätzlichem Andrang bei Überprüfungen.

Weitere Cube-Händler in Stuttgart, bei denen eine Kontrolle möglich ist, sind: BikesnBoards, Fahrrad.de Store, Fahrrad Geschäft Radschlag und Lucky Bike.

Cube-Räder hier überprüfen lassen in Stuttgart

Fahrrad XXL Walcher, Deizisau

MegaBike, Bad Cannstatt

Transvelo, Stuttgart-Mitte

Fahrradshop Ruit, Ostfildern

BikesnBoards, Stuttgat-Mitte

Fahrrad.de Store, Stuttgart-West

Fahrrad Geschäft Radschlag, Stuttgart Vaihingen

Lucky Bike, Stuttgart Stammheim

Cube Store, Stuttgart Vaihingen

Cube Store, Stuttgart Ost

Da vonseiten Cube keine Nutzungsuntersagung ausgesprochen wurde, raten die Verkäufer von Fahrrad XXL allen Kunden, vor jeder Fahrt eigenständig zu prüfen, ob ein Spiel im Kurbelarm spürbar ist. Sollte dies der Fall sein, soll das Fahrrad nicht weitergefahren und zur Überarbeitung in ein Fahrradgeschäft gebracht werden.