Der Medizinproduktehersteller Drive DeVilbiss Healthcare ruft vorsorglich bestimmte Modelle seiner AeroWalk™ Carbon Rollatoren zurück.
Grund für den Rückruf sind Produktionsfehler an der Vorderradgabel, die im schlimmsten Fall zu Instabilität und Stürzen führen können. Bei den betroffenen Rollatoren können die Schrauben zur Fixierung der Vorderradachse und der Vorderradgabel fehlerhaft sein. Dadurch besteht die Gefahr, dass das Gerät im Gebrauch instabil wird. Der Hersteller empfiehlt deshalb, die Nutzung der betroffenen Modelle sofort einzustellen.