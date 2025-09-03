Grund für den Rückruf sind Produktionsfehler an der Vorderradgabel, die im schlimmsten Fall zu Instabilität und Stürzen führen können. Bei den betroffenen Rollatoren können die Schrauben zur Fixierung der Vorderradachse und der Vorderradgabel fehlerhaft sein. Dadurch besteht die Gefahr, dass das Gerät im Gebrauch instabil wird. Der Hersteller empfiehlt deshalb, die Nutzung der betroffenen Modelle sofort einzustellen.

Betroffene Modelle Vom Rückruf betroffen sind Rollatoren mit folgenden Artikel- und Seriennummern (auf Typenschild oder Verpackung zu finden):

ART-NR 720200010

SN 19C2504134771–19C2504135035

SN 19C2504294867–19C2504294876

ART-NR 720200020

SN 19C2504135036–19C2504135300

SN 19C2504294877–19C2504294886

Was müssen Kunden jetzt tun?

Drive DeVilbiss organisiert die komplette Rückholung der Geräte. Kunden erhalten den Kaufpreis erstattet oder auf Wunsch ein Ersatzgerät. Weitere Informationen zur Vorgehensweise finden Sie in dem Begleitschreiben des Unternehmens zum Rückruf auf dieser Webseite.

Um die Mobilität der Endkundinnen und Endkunden sicherzustellen, stellt das Unternehmen außerdem kostenlos den Leichtgewicht-Rollator Nitro SL als Ersatz zur Verfügung. Dieser darf dauerhaft behalten werden. Nach Abschluss des Sicherheitsupdates erhalten Betroffene eine neue Version des AeroWalk™ Carbon Rollators

Für Fragen steht der Hersteller unter info@drivedevilbiss.com oder telefonisch unter +49 (0) 7562 9724 0 zur Verfügung.