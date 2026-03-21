Den Stuttgarter Kickers fehlt es beim 0:1 gegen Hessen Kassel vor 4240 Zuschauern an Durchschlagskraft. Zu allem Überfluss kassiert David Tomic in der Nachspielzeit Gelb-Rot.

Jürgen Frey 21.03.2026 - 16:20 Uhr

Die jüngste Erfolgsserie der Stuttgarter Kickers hatte 4240 Zuschauer ins Gazi-Stadion gelockt, doch die gingen enttäuscht nach Hause. Nach sechs Pflichtspielen in Serie ohne Niederlage unterlag der Fußball-Regionalligist dem KSV Hessen Kassel mit 0:1 (0:1). Es war ein Rückschlag, der weh tat, denn die Blauen konnten nicht an die zuletzt gezeigten Leistungen anknüpfen. „Wir haben nicht so gespielt wie in den vergangenen Partien und haben verdient verloren“, sagte der enttäuschte Sport-Geschäftsführer Lutz Siebrecht. „Wir kamen über die 90 Minuten nicht ganz so ans Limit wie in den letzten Spielen. Schade, dass die positiven Ergebnisse so enden. Aber ich bin nicht ausgeflippt nach den Siegen und werde es nach der Niederlage auch nicht tun“, meinte Trainer Marco Wildersinn.