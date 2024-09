So reagieren Koalitionspartner und Opposition

Paukenschlag bei den Grünen – der Bundesvorstand, inklusive der Vorsitzenden Ricarda Lang und Omid Nouripour, haben ihren Rücktritt angekündigt. Den meisten anderen Parteien nötigt der Schritt Respekt ab.

Sascha Maier 25.09.2024 - 13:08 Uhr

Selbst von der FDP war nicht viel Häme zu vernehmen, nachdem der Grünen-Bundesvorstand, einschließlich seiner beiden Vorsitzender Ricarda Lang und Omid Nouripour am Mittwochvormittag den geschlossenen Rücktritt verkündet hatte. In der Ampel-Koalition, einer Dauer-Zerreißprobe, nehmen FDP-Politiker schon lang kein Blatt mehr vor den Mund, um den grünen Koalitionspartner zu gängeln – und umgekehrt. Beim Rücktritt des Vorstands jetzt war das etwas anders. Der X-Account von Partei-Polterer Wolfgang Kubicki? Erstaunlich still. Und die FDP-Politikerin Marie-Agnes Strack-Zimmermann fand sogar Anerkennung für den Schritt. Eine Wende?