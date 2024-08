Jamal Musiala, Marc André ter Stegen und weitere Nationalspieler haben im Internet auf den Rücktritt von Nationalmannschaftskapitän Ilkay Gündogan reagiert.

dpa 20.08.2024 - 05:31 Uhr

Barcelona - Jamal Musiala hat sich bei Ilkay Gündogan für die gemeinsame Zeit in der Nationalmannschaft bedankt. "Danke für alles Capitano, es war mir eine Ehre", schrieb der junge Profi vom FC Bayern München auf Instagram nach Bekanntwerden des Rücktritts von Gündogan aus der DFB-Auswahl. Sowohl bei der Europameisterschaft in Deutschland wie auch zwei Jahre zuvor bei der Weltmeisterschaft in Katar zählten Gündogan und Musiala gemeinsam zum Turnier-Kader Deutschlands.