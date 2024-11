Ein erlegter Hirsch, ein Jägerhut und die Gesellschaft mit dem einstigen Immobilien-Krösus kosten den Tiroler Politiker Georg Dornauer den Job.

Patrick Guyton 13.11.2024 - 14:35 Uhr

So schnell kann es kommen: Man geht auf Jagd mit dem österreichischen Milliarden-Pleitier René Benko, posiert mit einem Jägerhut auf dem Kopf vor einem toten Tier, vergisst dabei offenbar, dass man ein Jagdverbot hat – und schon ist der Job in der Politik weg. So geschehen mit Georg Dornauer, der bis Mittwoch Chef der sozialdemokratischen SPÖ in Tirol und Vize-Regierungschef war. Jetzt ist er es nicht mehr. Der Druck wegen der seit Wochenbeginn in Österreich heiß besprochenen Benko-Jägerhut-Affäre wurde zu groß. Dornauer, 41 Jahre alt, hat seine Posten geräumt.