In seiner letzten Rede als Bundestagsabgeordneter hat Ex-SPD-Generalsekretär Kühnert CDU-Kanzlerkandidat Friedrich Merz kritisiert – aber auch dessen radikalisierte Gegner. Plant er eine Rückkehr in die Politik?

Michael Maier 12.02.2025 - 16:32 Uhr

In seiner letzten Rede als Bundestagsabgeordneter hat der ehemalige SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert die Parteien aufgerufen, sich für den Erhalt der Demokratie einzusetzen. „Schützen wir das, was wir lieben“, sagte Kühnert am Dienstag in der letzten Plenardebatte dieser Legislaturperiode. „Ich tue das inzwischen von außen, bitte tun Sie das von hier drinnen.“