Einige Chargen eines veganen Gerichts von Rügenwalder Mühle können Plastikteilchen enthalten. Das Unternehmen rät vom Verzehr ab - Verbraucher sollten sich am Mindesthaltbarkeitsdatum orientieren.

dpa 12.06.2026 - 16:40 Uhr

Bad Zwischenahn - Der Lebensmittelhersteller Rügenwalder Mühle ruft vorsorglich bestimmte Chargen eines veganen Gerichts zurück. Betroffen ist das Produkt "Veganes Mühlen Cordon Bleu mit Sojaprotein". Wie das Unternehmen im niedersächsischen Bad Zwischenahn mitteilte, können sich im Einzelfall transparente Plastikteilchen im Produkt befinden. Beim Verzehr könne eine Gesundheitsgefahr nicht ausgeschlossen werden. Der Hersteller rät vom Verzehr ab.