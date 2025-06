Italiens Rüstungsindustrie will von der gewaltigen deutschen Rüstungsoffensive profitieren. Leonardo-CEO Roberto Cingolani will auch deshalb die Zusammenarbeit mit deutschen Rüstungsunternehmen wie Hensoldt und Rheinmetall intensivieren. Auch der Schiffbauer Fincantieri ist an noch engeren Beziehungen zum Partner Thyssenkrupp Marine Systems (TKMS) beziehungsweise sogar an dessen Übernahme interessiert.