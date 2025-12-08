Der Rüstungsboom sorgt für volle Auftragsbücher, davon profitiert auch Rolls-Royce Power Systems am Bodensee. Der Panzermotorenhersteller hat einen Großauftrag bekommen.
Friedrichshafen - Es ist einer der größten Aufträge der vergangenen Jahrzehnte für Rolls-Royce Power Systems: Mehr als 300 Panzermotoren hat der Rüstungskonzern KNDS bei dem Friedrichshafener Unternehmen bestellt. Die Antriebe der Marke MTU sollen in Leopard-2-Kampfpanzer eingebaut werden, die unter anderem nach Deutschland, Schweden, Litauen, in die Niederlande und die Tschechische Republik gehen, wie der Großmotorenhersteller mitteilte. Die Auslieferung solle schon im kommenden Jahr beginnen.