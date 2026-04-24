Rheinmetall will bis 2030 auf 70.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wachsen. Was das für deutsche Zulieferer und Bewerber bedeutet – und warum der Chef sogar zu Hause Besuch bekommt.
Hamburg - Der Düsseldorfer Rüstungskonzern Rheinmetall wird mit Bewerbungen geradezu überschüttet. Im Gegensatz zu früheren Jahrzehnten, in denen das Unternehmen mit einem schwierigen Image zu kämpfen hatte, seien allein im vergangenen Jahr weltweit 350.000 Bewerbungen eingegangen, 250.000 davon in Deutschland, sagte Rheinmetall-Chef Armin Papperger bei einer Veranstaltung des Clubs Hamburger Wirtschaftsjournalisten. Es klingelten sogar Leute bei ihm zu Hause und sagten, dass sie bei Rheinmetall arbeiten wollten. Derzeit hat der Konzern etwa 44.000 Beschäftigte.