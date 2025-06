Rüstungsmessen in Bonn und Brno

Der Wochenendausflug mit den Kindern führt im tschechischen Brno (Brünn) auf die Rüstungsmesse IDET. Gemeinsam mit anderen Zivilisten und natürlich Militärvertretern trifft man sie bereits in der Schlange vor den Metalldetektoren, wie man sie von Flughäfen kennt. Das Spektakel für Fachleute und Familien findet alle zwei Jahre im Messezentrum und an der Militäruni statt. Dass es sich keineswegs um eine reine Fachmesse handelt, davon zeugen die vielen Plakate in der mährischen Stadt, die zum Besuch einladen.