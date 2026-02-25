Drohnen mit Gefechtskopf haben den Krieg in der Ukraine verändert. Nun soll auch die Bundeswehr die Waffensysteme bekommen - ein Milliardenvorhaben.
25.02.2026 - 05:30 Uhr
Berlin - Neue Waffensysteme für die Bundeswehr: Der Haushaltsausschuss des Bundestages soll den Weg für einen Kauf von Kamikazedrohnen im Umfang von zunächst rund 540 Millionen Euro freimachen. Dazu liegen den Fachpolitiker Pläne des Verteidigungsministeriums vor, das die unbemannten und mit Gefechtsköpfen versehenen Flugsysteme - fachlich als "Loitering Munition" bezeichnet - bei den deutschen Herstellern Helsing und Stark Defence bestellen will.