Es waren schlimme Behauptungen über eine Berliner Polizistin. Die „Bild“-Zeitung behauptete, sie habe zwei Männer missbraucht. Jetzt stellt sich heraus: Das stimmt alles nicht.

red/epd 17.04.2025 - 13:08 Uhr

Die „Bild“-Zeitung hat sich in prominenter Form für ihre falsche Berichterstattung über eine Berliner Polizistin entschuldigt und diese richtiggestellt. Am Donnerstag berichtete die Zeitung in ihren Print- und Onlineausgaben an herausgehobener Stelle unter der Überschrift „Richtigstellung Fall Judy S.“ in eigener Sache. Im Text dazu heißt es, die Redaktion sei sich bewusst, dass sie Judy S. mit ihrer Berichterstattung großen Schaden zugefügt habe. Dafür bitte sie um Entschuldigung. Die Chefredakteurin der „Bild“-Zeitung, Marion Horn, kündigte zudem Konsequenzen an.