Ein 39-Jähriger hat Freitagnacht in Bietigheim-Bissingen zwei Polizisten in den Finger gebissen – nachdem er zuvor seine Nachbarschaft drangsaliert hatte. Eine Anwohnerin der Schieringerbrunnenstraße hatte schließlich gegen 22.45 Uhr die Nummer der Polizei gewählt, nachdem der 39-Jährige mehrfach aus seiner Wohnung heraus geschrien und die 47-Jährige auch beleidigt hatte. Der Mann wurde von den Beamten zur Ruhe ermahnt, woran er sich zunächst auch hielt.

Die Stille hielt jedoch nur kurz an: Der 39-Jährige fing plötzlich doch wieder an herumzuschreien, worauf die Polizisten entschieden, ihn in Gewahrsam zu nehmen. Dagegen wehrte sich der Mann allerdings heftig: Er beleidigte die Einsatzkräfte, schlug und spuckte um sich und biss schließlich einer Polizistin und einem Polizisten in den Finger. Der 39-Jährige wurde in die Psychiatrie gebracht.