Nur in Badesachen verschwindet ein Mädchen aus einem Erlebnisbad, die Polizei wird alarmiert. Nun beginnt der Prozess gegen den Mann, der das Kind missbraucht haben soll.
09.02.2026 - 07:28 Uhr
Vor einem halben Jahr verschwindet ein kleines Mädchen aus dem ErlebnisbadRulantica im badischen Rust. Erst Stunden später wird das hilflose Kind gefunden – nur mit Bikini und Badeschlappen bekleidet und mehrere Kilometer entfernt vom Freizeitbad am Europa-Park. Ein Mann soll die Sechsjährige aus dem Bad heraus in einen Wald gelockt und dort sexuell missbraucht haben.