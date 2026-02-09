Ein Mädchen verschwindet aus dem Freizeitbad Rulantica – Stunden später taucht es hilflos und Kilometer entfernt wieder auf.
09.02.2026 - 11:33 Uhr
Der Fall löste im vergangenen Sommer bundesweit Entsetzen aus: Ein sechsjähriges Mädchen verschwindet aus dem Erlebnisbad Rulantica im badischen Rust. Stunden später wird es mehrere Kilometer entfernt in einem Wald entdeckt - verletzt und nur mit Bikini und Badeschlappen bekleidet. Nun steht ein Mann in Freiburg vor Gericht, der das Kind damals aus dem Schwimmbad am Europa-Park gelockt und missbraucht haben soll.