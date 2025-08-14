Rund dreieinhalb Jahre nachdem Angelika Brendle-Arndt durch einen TV-Clip bekannt geworden ist, wird sie bei VfB-Heimspielen immer noch erkannt. Wie ist das so?
14.08.2025 - 15:24 Uhr
Ein kurzer Clip aus dem Mai 2022 hat Angelika Brendle-Arndt im Schwabenländle – zumindest unter VfB-Fans – bekannt gemacht. Der Club aus Cannstatt hatte sich durch ein Last-Minute-Tor von Wataru Endo gegen den 1. FC Köln gerade in einem Herzschlagfinale in der ersten Liga gehalten, die Frau aus Affalterbach (Kreis Ludwigsburg) war sichtlich beseelt, als ihr ein Passant im Vorbeigehen vor dem Stadion zuraunte: Dann steigt ihr halt nächstes Jahr ab. Ihre Retourkutsche, die die SWR-Kamera einfing („Ha, du bisch ein bleeder Hund!“), machte anschließend die Runde.