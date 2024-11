Es liegt wohl an der malerischen Kulisse: Für einen (sehr Instagram-tauglichen) Weihnachtsmarkt östlich von Freiburg gibt es viel mehr Interessenten als Tickets.

Breitnau - Die Hochschwarzwald Tourismus GmbH bekommt nach eigenen Angaben derzeit zahlreiche Anrufe aus dem In- und Ausland: Viele wollen noch Eintrittskarten ergattern für den Weihnachtsmarkt in der Ravennaschlucht. "Es tut uns sehr leid, aber es gibt keine Tickets mehr", sagte der Sprecher des Veranstalters, Matthias Maier. Der Weihnachtsmarkt bei Breitnau östlich von Freiburg findet an vier Wochenenden statt, letztmals am dritten Advent.