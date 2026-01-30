An diesem Wochenende werden mehr als 2500 Narren und rund 10 000 Zuschauer in Gerlingen erwartet. Für den Faschingsumzug am Sonntag werden acht Straßen gesperrt.
30.01.2026 - 13:04 Uhr
Mehr geht kaum: Rund 90 Gruppen werden am Sonntag in Gerlingen erwartet, rund 2500 aktive Teilnehmer werden den Faschingsumzug durch die Innenstadt mitgestalten. Das Interesse sei groß, sagt Jürgen Zeiher vom Frohen Faschingsclub Gerlingen (FFC). Nach dem Maskentanz-Spaßturnier am Freitag und dem Narrenbaumstellen am Samstag um 15 Uhr auf dem Rathausplatz ziehen die Narren am Sonntag durch die Stadt. „Wer zuerst kommt, mahlt zuerst“, sagt Zeiher über das Grundprinzip der Platzvergabe beim Umzug.