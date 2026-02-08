Im Vorjahr fiel der Umzug der Neckarweihinger Mistelhexen noch der Bundestagswahl zum Opfer – jetzt zog sich wieder ein bunter Lindwurm durch den Ludwigsburger Stadtteil.

Oliver von Schaewen 08.02.2026 - 17:24 Uhr

Darauf hatten die Macher der Mistelhexen zwei Jahre warten müssen: Am Sonntag war es wieder so weit: Narren aus 73 Zünften und Vereinen zeigten beim Umzug, der gegen 13.30 Uhr begann, Flagge. Es war ein Fest der Lebensfreude, immer wieder hellten sich die Gesichter auf – die muffligen Geister des Winters hatten keine Chance.