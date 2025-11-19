Wer in der Region Leonberg in Weihnachtsstimmung kommen möchte, sollte diesen Märkten unbedingt einen Besuch abstatten.
19.11.2025 - 05:04 Uhr
Die Vorweihnachtszeit steht vor der Tür – und in Leonberg und Umgebung locken zahlreiche Advents- und Weihnachtsmärkte zum Entdecken. Doch es muss nicht immer der klassische Markt mit Glühwein und gebrannten Mandeln sein. Wir stellen sechs Märkte vor, die jeweils mit eigenem Charme begeistern. Einen Gesamtüberblick über die Märkte im Enzkreis, von Weil der Stadt bis nach Leonberg und im Strohgäu gibt die interaktive Karte im Text.