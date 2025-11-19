Wer in der Region Leonberg in Weihnachtsstimmung kommen möchte, sollte diesen Märkten unbedingt einen Besuch abstatten.

Die Vorweihnachtszeit steht vor der Tür – und in Leonberg und Umgebung locken zahlreiche Advents- und Weihnachtsmärkte zum Entdecken. Doch es muss nicht immer der klassische Markt mit Glühwein und gebrannten Mandeln sein. Wir stellen sechs Märkte vor, die jeweils mit eigenem Charme begeistern. Einen Gesamtüberblick über die Märkte im Enzkreis, von Weil der Stadt bis nach Leonberg und im Strohgäu gibt die interaktive Karte im Text.

Mal was anderes: Mittelalter im Advent in Weil der Stadt Nach der erfolgreichen Premiere im vergangenen Jahr kehrt der Mittelalter-Markt für drei ganze Tage zurück nach Weil der Stadt. Auf dem Carlo-Schmid-Platz tummeln sich am 5., 6. und 7. Dezember mediävale Figuren und Händler, wie Lederer, Löffelschnitzerin und ein Schmied. Dabei können die großen und kleinen Besucher selbst aktiv werden und Körbe flechten oder Lederbeutel basteln.

So feurig geht es auf dem Mittelaltermarkt zu. (Archivbild) Foto: Simon Granville

Die große Auswahl an Speisen und Getränken reicht von allerlei Salamivarianten über gebackenen Blumenkohl bis hin zu Flammbaguette. Musikalisch umrahmt wird das historische Treiben von Dudelsack und Trommel sowie Gesang. Freitag und Samstag wird der Markt um 20.30 Uhr durch eine Feuershow beendet.

Wann: Freitag bis Sonntag, 5. bis 7. Dezember

Öffnungszeiten: Freitag, 16-21 Uhr, Samstag, 12 bis 21 Uhr, Sonntag, 11 bis 18 Uhr

Wo: Carlo-Schmid-Platz (Hermann-Schnaufer-Straße)

Diese Karte zeigt alle Weihnachtsmärkte in und um Leonberg:

Schön traditionell: Adventsdorf in Weissach-Flacht

Die Kirchengemeinde veranstaltet dieses Jahr wieder das kleine, aber sehr feine Adventsdorf auf dem Kirchplatz in der Flachter Ortsmitte. Wie immer am Samstag vor dem ersten Advent, dieses Jahr also am 29. November, werden die Besucher hier von 14 bis 18 Uhr mit Roten Würsten, Pinsa, Punsch und Glühwein verwöhnt.

Doch nicht nur der Gaumen freut sich, ebenso ist für die Ohren etwas geboten, wenn um 16 Uhr der Grundschulchor seine Darbietung mit weihnachtlichen Liedern gibt. Auch die Hände müssen nicht leer bleiben, denn es wird verschiedenes Selbstgemachtes wie Apfelbrot, Eingemachtes und Häkelwaren verkauft.

Wann: Samstag, 29. November, 14 bis 18 Uhr

Wo: Kirchplatz in der Ortsmitte Flacht

Schlittschuh-Spaß und Stände: Gerlingen auf Eis

Eine Eisbahn mitten in der Stadt bietet Gerlingen einen Monat lang. (Archivbild) Foto: Simon Granville

Das perfekte Ambiente zur Einstimmung auf die Winterzeit und zur Bewegung an der frischen Luft bietet Gerlingen: Auf dem Rathausplatz steht vom 5. bis zum 6. Januar eine große Eisbahn. Zur Stärkung vor, zwischen oder nach den Schlittschuh-Runden laden Buden mit weihnachtlichen Köstlichkeiten ein. Außerdem gibt’s verschiedene Events wie eine Eis-Disco, Freestyle-Shows oder das Eiskunst-Schaulaufen.

Wann: von Freitag, 5. Dezember, bis Dienstag, 6. Januar

Öffnungszeiten: Montag-Donnerstag von 14-20 Uhr, Freitag von 14-22 Uhr, Samstag von 11-22 Uhr, Sonntag 11-20 Uhr;

24. Dezember: geschlossen; 25./26. Dezember: 11-20 Uhr; 31. Dezember: 11-18 Uhr; 1. Januar: 11-20 Uhr; 6.1: 11-20 Uhr

Wo: Rathausplatz Gerlingen

Neuer Ort, gleicher Charakter: Friolzheimer Weihnachtsbasar

Wegen der Großbaustelle auf dem Marktplatz in Friolzheim findet der 36. Weihnachtsbasar nicht wie traditionell dort, sondern rund um das Rathaus statt. Aber das Programm und die Bewirtung am ersten Advent sind wie gewohnt festlich: Der Basar wird mit einem Gottesdienst eröffnet, es spielen der Posaunenchor und die Blockflötengruppe des Musikvereins.

Auch der Liederkranz und die Kindergartenkinder sind wieder dabei und sorgen mit festlichen Weihnachtsliedern für stimmungsvolle Momente. Alle Kinder sollten die Augen aufhalten, denn gleich dreimal, und zwar um 12, 15 und 17 Uhr, landet der Nikolaus mit seinem Rentierschlitten im beschaulichen Heckengäu-Dorf.

Wann: Sonntag, 30. November, 11-19 Uhr

Wo: Rund um das Friolzheimer Rathaus (Rathausstraße)

Klassiker in veränderter Form: Leonberger Adventsdörfle

Auch dieses Jahr lädt das Adventsdörfle auf dem Leonberger Marktplatz zum gemütlichen Bummeln ein. Allerdings öffnet es diesmal nur an den ersten drei Wochenenden nach dem ersten Advent, jeweils freitags, samstags und sonntags – nicht an allen vieren.

Vor der malerischen Kulisse der Altstadt bieten in neun geschmückten Hütten Leonberger Vereine, Schulklassen und gemeinnützige Organisationen abwechselnd schmackhafte Speisen und wärmende Getränke an.

Beim Adventsdörfle leuchtet der Leonberger Marktplatz festlich. (Archivbild) Foto: Simon Granville

Neu in diesem Jahr: Sechs Pavillons, in denen lokale Händler Waren wie Schmuck, Keramik und Weihnachtsdeko aus der Region verkaufen. Aus rechtlichen Gründen dürfen diese aber nur freitags und samstags öffnen.

Außerdem steht der Sonntag ganz im Zeichen der Familie: Im 2. Obergeschoss des Alten Rathauses findet jeweils ein traditionelles Puppentheater statt. Jede Woche wird ein anderes Stück gezeigt – mit zwei Aufführungen um 14 Uhr und 16 Uhr. Der Eintritt ist frei. Das weitere Rahmenprogramm wird jeweils kurz vor den Veranstaltungswochenenden bekannt gegeben.

Wann: immer Freitag bis Sonntag, 28. bis 30. November, 5. bis 7. Dezember, 12. bis 14. Dezember

Öffnungszeiten: Freitag von 17-22 Uhr, Samstag von 14-22 Uhr, Sonntag von 11-19 Uhr

Wo: Marktplatz in der Altstadt

Weihnachtsstimmung auf dem Kirchplatz: 50 Stände in Renningen

Auf dem Kirchplatz in Renningen wird es am zweiten Adventswochenende, 6. und 7. Dezember, besinnlich. An den rund 50 Ständen von Gewerbetreibenden, örtlichen Vereinen, Gewerbetreibenden und Privatpersonen gibt es viel zu entdecken: Weihnachtsgeschenke mit besonderer Note, weihnachtliche Dekorationen und Kunstwerke und natürlich allerlei Köstlichkeiten. Die örtlichen Musikvereine sorgen für gemütliche Stimmung. Mit dem Erlös unterstützen viele Standbetreiber Hilfsprojekte.