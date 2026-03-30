Nicht alle Familien verreisen jetzt – und auch vor der eigenen Haustür gibt es jede Menge zu erleben: Ob Youtube-Kurs, Schlossführung oder Bilderbuchkino, hier ist für alle etwas dabei.

Die Osterferien laden zu gemeinsamen Unternehmungen ein – doch gerade im April spielt das Wetter oft nicht mit. Gut, dass es in der Region zahlreiche Angebote gibt, die für Abwechslung sorgen: von kreativen Workshops über spannende Vorleseangebote bis hin zu actionreichen Indoor-Spielplätzen.

Vorlesestunden in Korntal und Münchingen In der Bücherei Korntal wird am 1. April um 16.15 Uhr Kindern zwischen vier und sechs Jahren kostenlos vorgelesen.

Eine weitere Vorlesestunde findet am 10. April um 15.30 Uhr in der Münchinger Bücherei statt. Kinder von drei bis fünf Jahren hören dort die Geschichte „Das ist Frau Honig“, die spielerisch Werte wie Vertrauen, Kreativität und Lebensfreude vermittelt.

Kreativ und bunt: Mitmachangebote in den Ferien

In der Mediathek Renningen erwartet Kinder zwischen drei und fünf Jahren am 1. April von 15 bis 16 Uhr ein österlicher Nachmittag. Nach einem Bilderbuchkino dürfen die kleinen Besucher eigene Ostereier gestalten – und das kostenlos.

Auch in der Stadtbücherei Leonberg wird es kreativ: Beim Bilderbuchkino „Ringo Rabe traut sich was“ am 8. April um 15 Uhr können Kinder ab vier Jahren zuhören und anschließend basteln. Dafür sollten Schere, Kleber und Stifte mitgebracht werden. Die Teilnahme kostet zwei Euro.

Kreativ wird es in der Mediathek Renningen und in der Stadtbücherei Leonberg. Foto: IMAGO/Bihlmayerfotografie

Wer schon immer mal ein eigenes YouTube-Video produzieren wollte, kann das an der Volkshochschule Gerlingen lernen. Am 2. April werden hier von 10 bis 17 Uhr die wichtigsten Video-Techniken gezeigt. Der Kurs richtet sich an 9 bis 15-Jährige. Die Teilnahme kostet 35 Euro, hinzu kommen 19 Euro Materialkosten.

Gemeinsam spielerisch die Natur entdecken

In der Nähe von Weil der Stadt liegt ein besonderer Spazierweg, auf dem besonders Familien mit jüngeren Kindern Spaß haben: Der Keppiweg. Auf 2,5 Kilometern und an sechs Stationen kann der Wald mit allen Sinnen erlebt werden – samt Barfußpfad und Klangstation. Er startet am Schützenhaus Merklingen, geparkt werden kann auf dem nahegelegenen Wanderparkplatz.

Unsere Empfehlung für Sie Staugefahr Engelbergtunnel und Baustellen werden in den Osterferien zum Nadelöhr Bis zu 660 Kilometer lange Schlangen erwartet: Für viele könnte die Fahrt in den Urlaub zur Geduldsprobe werden. Denn nicht nur im Südwesten beginnen die Ferien.

Ein weiteres Ausflugsziel ist der Indianerspielplatz in Gebersheim. Der Abenteuerspielplatz am Waldrand bietet vielfältige Spielgeräte und lädt mit Bänken und Tischen zu einer entspannten Pause ein.

Bei Regen ist die Spielstadt in Leonberg eine beliebte Anlaufstelle. Kinder können sich in thematischen Spielhäusern austoben, während Eltern im Café entspannen. Ergänzt wird das Angebot durch Kletteranlagen und Trampoline. Wichtig: Die Zeitfenster sollten vorab online gebucht werden.

Ferientipps Leonberg: Indoor-Spaß für die ganze Familie

Eine Alternative ist das Spielzelt Leonberg. Hier gibt es ebenfalls ein Familiencafé sowie zahlreiche Spielmöglichkeiten wie Rutschen, Bällebäder und eine Bobby-Car-Strecke. Die Öffnungszeiten variieren je nach Wochentag und Feiertag.

Im Spielzelt Leonberg gibt es verschiedenste Spielgeräte wie diese Kletter-Anlage . Foto: Simon Granville

Sowohl für die Spielstadt als auch für das Spielzelt gelten folgende Eintrittspreise: Kinder bis ein Jahr haben freien Eintritt, bis drei Jahre kostet es neun Euro, ab drei Jahren 13 Euro und für Erwachsene neun Euro. Für Familien gibt es spezielle Tarife.

Als „attraktionsreichster Indoor-Spielplatz im Ländle“ bezeichnet sich das Kibungu in Wurmberg. Hier kann nach Herzenslust getobt und sich was getraut werden: Es gibt Indoorklettern, mehrere Rutschen und Freifallrutschen, Balanciermodule, Trampoline und mehr. Während der Osterferien ist täglich geöffnet, mit Ausnahme von Ostersonntag und Ostermontag. Die Eintrittspreise richten sich nach Körpergröße der Kinder, Erwachsene zahlen 8,50 Euro.

Schloss Solitude: Rundgang für Familien

Für Familien, die Lust auf eine historische Unternehmung haben, bietet das Schloss Solitude ab dem 1. April spezielle Führungen an. Kindgerechte Geschichten, Fragen und kleine Aufgaben machen den Rundgang spannend. Die etwa 45-minütigen Führungen finden samstags, sonntags und an Feiertagen jeweils um 14.30 Uhr statt. Tickets kosten 7 Euro für Erwachsene, ermäßigt 3,50 Euro, Familientickets gibt es für 17,50 Euro.