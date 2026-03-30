Nicht alle Familien verreisen jetzt – und auch vor der eigenen Haustür gibt es jede Menge zu erleben: Ob Youtube-Kurs, Schlossführung oder Bilderbuchkino, hier ist für alle etwas dabei.
30.03.2026 - 14:00 Uhr
Die Osterferien laden zu gemeinsamen Unternehmungen ein – doch gerade im April spielt das Wetter oft nicht mit. Gut, dass es in der Region zahlreiche Angebote gibt, die für Abwechslung sorgen: von kreativen Workshops über spannende Vorleseangebote bis hin zu actionreichen Indoor-Spielplätzen.