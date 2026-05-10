Der Turm brennt in Gerlingen, am Engelberg geht es mit dem DAV in die Höhe, Eric Gauthier war Stargast in Münchingen: Was alles rund um Leonberg geboten wurde.

Wohl dem, der an diesem Wochenende das sonnig-warme Wetter draußen genießen konnte. Denn für die kommenden Tage sind halbierte Temperaturen und viel Regen prognostiziert. Grund genug, auf Veranstaltungen vom Wochenende im Altkreis Leonberg zu blicken, die sich über keine Überdachung Gedanken machen mussten, und die mit ihren Angeboten viele Besucher angelockt haben.

Wie etwa die Feuerwehr Gerlingen, die unter dem bewährten Motto „Der Turm brennt“ vor allem Durst löschende Getränke bot. Damit begannen am Freitagabend Tage der offenen Tür mit großer Party im Feuerwehrhaus. Ein Live-DJ sorgte für heiße Stimmung, „Die Große Party mit den besten Hits in der Feuerwache Gerlingen“ kam gut an.

Am Samstag wurde unter anderem Löschfahrzeug-Wettziehen geboten, die Twincats waren für Livemusik gebucht. Schauübungen standen am Sonntag an, aus Sicherheitsgründen gab es Straßensperrungen im Stadtgebiet – so stand dem auch kulinarischen Genuss nichts im Wege.

Was der Hoba ist, nach dem das Fäschd in Münchingen benannt ist

Man muss nicht wissen, was ein Hoba ist – ein Messer mit gekrümmter Spitze oder ein Rebmesser. Die Münchinger wurden einst mit dem Wort als etwas eigenwillige-stolze Menschen geneckt. Die aber, weil selbstbewusst auftretend, durchaus mit Respekt angesehen wurden. Ob Messer oder Menschen: das Hoba Fäschd in Münchingen macht Freude. Ein reichhaltiges Bühnenprogramm gehörte dazu mit Aufritten von Musikvereinen und der Vorführung einer Kampfkunstschule. Es wurde reichlich bewirtet am Samstag und Sonntag, das Programm bot vom Flohmarkt über eine Ortsführung mit Musik und Tanz für alle Generationen etwas. Ein Höhepunkt war sicherlich eine Mitmachaktion mit dem Tanzstar Eric Gauthier – der aus Anlass des 20-jährigen Bestehens des Seniorenzentrums Spitalhof zu Gast war.

Der ganze Ort war auf den Beinen, Stände von Vereinen, Geschäften, Feuerwehr und Heimatmuseum lockten zum Verweilen, ein Karussell und ein Trampolin sorgten für Bewegung. Zu Fest, Spaß, Sport und Unterhaltung, wie zu Recht versprochen wurde, kam zudem der verkaufsoffene Sonntag in Münchingen dazu: Angebote nicht nur am Bildschirm zu sehen und online zu kaufen, dazu noch mit persönlicher Beratung, das hat eben eine ganz besondere Qualität.

Das Engelbergsteigen in Leonberg bietet Spaß oben und am Boden

Die Feuerwehr Gerlingen lockte mit Turm, die Leonberger am Engelberg am Sonntag ebenfalls: Das Engelbergsteigen verführte zwar nicht zum Erklimmen des gleichnamigen Turms, aber es ging durchaus am Sonntag auch in die Höhe – bereits zum 14. Mal. Ein Familienfest rund um den Bergsport war es erneut. Klettern am Kletterturm stand an, balancieren auf einer Slackline oder Prusiken am Seil auf einen Baum. Dabei geht es an einem fixierten Seil mit Hilfe spezieller Knoten, den Prusikknoten, in die Höhe. Eine Bandschlinge wird an einem Gurt befestigt, in die andere Schlinge stellt man einen Fuß. Der Kletterer schiebt nacheinander die Prusikknoten nach oben und kann so am Seil aufsteigen. Wer lieber unten blieb: Eine spaßige Rallye führte von Station zu Station, es gab Vorführungen der Bezirksgruppe Leonberg im Deutschen Alpenverein (DAV) und zünftigen Grillspaß auf der Engelbergwiese. Gut gestärkt und voller neuer Eindrücke kann die neue Woche kommen.