Die erste große Reisewelle des Jahres startet. Besonders beliebt sind Flugziele im Süden.

red/dpa/lsw 09.04.2025 - 12:43 Uhr

Der Stuttgarter Flughafen erwartet deutlich mehr Betrieb rund um Ostern. Es werde sicherlich lebhafter zugehen in den Terminals, sagte eine Sprecherin. Schon am kommenden Mittwoch, 16. April sind nach vorläufigen Planungen mit 220 Flugbewegungen die meisten Starts und Landungen angesetzt. An Gründonnerstag, Karfreitag und dem folgenden Samstag seien gleichfalls viele Flüge angesetzt.