Hochkaräter, Neulinge, alte Bekannte: Die Mischung beim diesjährigen RockXplosion – Warmbronner Open Air verspricht schon jetzt eine ganze Menge. Auch für Kinder ist einiges geboten.
14.04.2026 - 05:31 Uhr
Noch dreieinhalb Monate, dann bebt wieder der Waldsportplatz in Leonberg-Warmbronn: Beim RockXplosion – Warmbronner Open Air gibt es vom 31. Juli bis 2. August drei Tage lang alles auf die Ohren, was die Herzen von Punkrock-, Metal-, Metalcore- und Ska-Fans höher schlagen lässt. Und das zum sage und schreibe 40. Mal!