Hochkaräter, Neulinge, alte Bekannte: Die Mischung beim diesjährigen RockXplosion – Warmbronner Open Air verspricht schon jetzt eine ganze Menge. Auch für Kinder ist einiges geboten.

Noch dreieinhalb Monate, dann bebt wieder der Waldsportplatz in Leonberg-Warmbronn: Beim RockXplosion – Warmbronner Open Air gibt es vom 31. Juli bis 2. August drei Tage lang alles auf die Ohren, was die Herzen von Punkrock-, Metal-, Metalcore- und Ska-Fans höher schlagen lässt. Und das zum sage und schreibe 40. Mal!

Wie sieht das Line-Up bislang aus? Sicher ist schon jetzt, dass die Geburtstags-Ausgabe der Warmbronner Rocksause einige Hochkaräter im Programm haben wird. Auch Stammgäste stehen schon auf dem längst noch nicht vollständigen Billing. Hier gibt’s den ersten gesammelten Überblick.

Echter Knaller: die Ankündigung eines der RockXplosion-Headliners im Januar

Ins Jahr gestartet sind die RockXplosion-Veranstalter – übrigens der Jugendhausverein Leonberg – mit einer Headliner-Ankündigung, die es in sich hatte: Die Genresprenger von Bluthund sind eine der Hauptbands in diesem Jahr. Die Berliner mischen Punkrock und Hiphop, der Titel ihrer 2020er-Veröffentlichung „StromGitarrenWutRap“ fasst ihr Tun bestens zusammen.

Avralize heißt die zweite Hauptband. Die Modern-Metalcore-Gruppe aus Rottweil gewann 2023 den Kulturschock-Bandcontest und rutschte so ins Aufgebot des damaligen RockXplosion. Drei Jahre – und Auftritte auf gigantischen Open Airs wie Summer Breeze, Southside, Hurricane und Wacken – später stehen sie als Publikumsmagnet auf der Warmbronner Bühne.

Als Co-Headliner sind bislang Stesy aus Österreich bestätigt. Die Burgenländer kombinieren Metalcore mit Partystimmung, nehmen ihn auseinander, setzen ihn neu zusammen und schrecken auch vor elektronischen Elementen nicht zurück.

Andrang: Tausende Fans pilgern zum Waldsportplatz in Leonberg-Warmbronn. Foto: Simon Granville

RockXplosion-Neulinge und alte Bekannte gibt’s im weiteren Line-Up. Für die Punkrocker unter den Besucherinnen und Besuchern sind zum Beispiel Gaffa aus Stuttgart Pflichtprogramm. Sie liefern Energie, Pogo und direkte Ansagen. Energiegeladenen Pop-Punk gibt’s von At The Shore aus Karlsruhe. Bei den Long Shirt Dudes aus Stuttgart treffen Funk, Rock, Punk und Ska auf klare deutsche Texte, treibende Beats und ein Saxofon.

Härter wird’s bei Irrsinn aus Biberach. Die Band bringt Alternative Hardcore Rap mit Nu-Metal-Schlagseite auf eine der beiden RockXplosion-Bühnen. Modernen Metalcore mit Deathcore-Kante gibt es bei den Karlsruhern von Allure. Für Thrash Metal direkt auf die Glocke stehen seit jeher die Weil der Städter von Fateful Finality. Dust & Bones aus Backnang haben derweil ungschniegelten High Energy Rock im Gepäck.

Goldmann aus Stuttgart holen dieses Jahr ihren krankheitsbedingt ausgefallenen Auftritt von 2025 nach. Heißt: Wer sich im vergangenen Jahr auf Pop-Metal, Rap und melodischen Gesang gefreut hat und enttäuscht wurde, dürfte diesmal umso entzückter sein.

Auch für Kinder ist beim RoxkXplosion einiges dabei

Und auch für den Nachwuchs hält das RockXplosion-Programm einiges bereit – auch auf den Stages. Den Flohzirkus Orquestra kündigt das Orga-Team wie folgt an: „Hier wird die Bühne zum Theater und jeder Song zur Geschichte: Mit Gitarre, Akkordeon und einer großen Portion Fantasie entstehen Abenteuer, in denen die Kids die Regeln bestimmen.“ Die Krakeelen spielen Punkrock für Kinder – ein Mitmach-Erlebnis voller Energie, Kreativität und genau der richtigen Portion Chaos.

Die Tage, an denen die einzelnen Bands stehen, sind noch nicht bekannt. Sie werden rechtzeitig vor der diesjährigen Ausgabe des RockXplosion – Armbronner Open Air bekannt gegeben, unter anderem auf Instagram, Facebook und der Festival-Webseite.

RockXplosion-April-Scherz

Vinyl?

Ein Traum, der doch nicht wahr wird. Die RockXplosion-Crew hatte pünktlich zum 1. April eine Schallplatte angekündigt: 40. Festival, 40 Songs, 40 Euro, inklusive Vorverkaufs-Link. Dort wurde schließlich der wunderbare Aprilscherz enthüllt.

Resonanz

Die Resonanz war riesig, viele Menschen wünschten sich genau ein solches Projekt. Bis auf weiteres müssen sich die Rockfans jedoch mit den Spotify-Playlists des RockXplosion zufrieden geben. Aber wer weiß...?