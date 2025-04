Im öffentlich-rechtlichen Rundfunk wird ein wichtiger Posten neu vergeben. Es gibt nur eine einzige Kandidatin und sie kommt von außen. Wie wird die Wahl beim NDR ausgehen?

Von Stella Venohr und Anna Ringle, dpa 03.04.2025 - 07:07 Uhr

Hamburg - Der Norddeutsche Rundfunk (NDR) bekommt eine neue Senderspitze. Auf den Posten beim drittgrößten ARD-Sender könnte eine externe Managerin rücken - was im öffentlich-rechtlichen Rundfunk eher selten vorkommt. Was man rund um die Wahl am Freitag (4. April) wissen muss.