Der Running Back (RB) ist ein zentraler Spieler der Offense – und oft derjenige, der am meisten einstecken muss. Seine Hauptaufgabe ist es, mit dem Ball zu laufen, Yards zu gewinnen und die Defense unter Druck zu setzen. Gleichzeitig spielt er auch im Passspiel eine Rolle und hilft beim Schutz des Quarterbacks.
Running Backs müssen schnell und wendig sein, aber auch kräftig genug, um Tackles auszuhalten. Viele RBs sind heute echte Allrounder: Sie laufen, fangen Pässe und blocken – je nachdem, was der Spielzug verlangt.