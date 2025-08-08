Kai Hunter spielt die beste Football-Saison seiner Laufbahn in der European League of Football. Nun kommt auf den Runningback womöglich eine besondere Herausforderung zu.
08.08.2025 - 14:30 Uhr
Wäre die Saison in der European League of Football (ELF) schon jetzt zu Ende – Kai Hunter könnte einen Haken drunter machen. Denn der Runningback der Stuttgart Surge hat sich bereits selbst übertroffen. 393 Yards weit hat er den Football getragen, dabei acht Touchdowns erzielt – so gut, war der 27-Jährige in seinen drei vorherigen ELF-Saison noch nie. Und trotzdem ist er ziemlich froh, dass noch nicht Schluss ist für dieses Jahr.