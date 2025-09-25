In Israel aufgewachsen, lebt Abi Shek seit seinem Studium in Stuttgart. Seine Idee des Miteinanders zeigt er jetzt in der Ruoff-Stiftung in Nürtingen.

Nikolai B. Forstbauer 25.09.2025 - 18:00 Uhr

Abi Shek spricht ruhig – und eigentlich mündet jeder Satz in eine Frage. In Israel geboren und aufgewachsen, lebt er seit seinem Studium bei Micha Ullmann an der Kunstakademie Stuttgart in Stuttgart. Wie passen Dinge zusammen? Wie nähern sich Menschen einander an? Abi Shek hat für solche und andere Fragen eine eigene Bildsprache gefunden, eine Bildwelt, die mit weltweit lesbaren Archetypen von Tierfigurationen arbeitet. Welche Kraft kann aus dieser Kunst entstehen? Das ist die Ausgangsfrage für die Ausstellung „Abi Shek – Menschentiere“, die an diesem Sonntag, 28. September, um 11 Uhr in den Räumen der Fritz- und Hildegard Ruoff-Stiftung in Nürtingen (Schellingstraße 12) eröffnet wird. Über die Arbeit von Abi Shek spricht der Stuttgarter Kunstvermittler Tobias Wall.