Russ Klassik im Beethovensaal Radikal individuell: Joshua Bell und Orchester in der Liederhalle
Die Academy of St. Martin in the Fields und Joshua Bell setzen bei Russ Klassik auf Reduktion und Ausdruck.
Weltweit bekannt wurde er mit einem Experiment: Vor knapp zwei Jahrzehnten – damals feierte ihn die Klassikwelt schon als Superstar an der Geige – ist Joshua Bell während der Rushhour in einer U-Bahn-Station von Washington als Straßenmusiker aufgetreten. Das Ergebnis: Die meisten Menschen eilten an ihm und seiner Stradivari vorüber, eingenommen hat er fast gar nichts. So wenig kann große Kunst wert sein, wenn sie auf Marketing und Inszenierung, vor allem aber auf ihren angestammten Raum und ihr Stammpublikum verzichtet.