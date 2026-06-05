Putin zeigt sich beim Wirtschaftsforum in St. Petersburg weiter siegessicher und erneuert seine Forderungen für Frieden in der Ukraine. Selenskyj kommt mit eigenen Vorschlägen in einem offenen Brief.
St. Petersburg/Kiew - Beim Internationalen Wirtschaftsforum in St. Petersburg hat der russische Präsident Wladimir Putin vor seiner heute mit Spannung erwarteten Rede eine Pressekonferenz für ausländische Nachrichtenagenturen gegeben. In seinen Antworten zeigte er sich für seinen seit 2022 währenden Krieg gegen die Ukraine weiter siegesgewiss. Probleme habe vor allem die ukrainische Gegenseite.