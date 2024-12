Selenskyj: Mehrere Bürgermeister in russischen Gefängnissen

Bald drei Jahre währt der russisch-ukrainische Krieg und viele ukrainische Landstriche sind russisch besetzt. Die Besatzungsmacht nimmt immer wieder Menschen willkürlich fest, viele verschwinden.

dpa 05.12.2024 - 18:54 Uhr

Kiew - Tausende ukrainische Zivilisten sind nach Angaben aus Kiew in russischen Gefängnissen. "Derzeit sind mindestens sechs Bürgermeister und Gemeindevorsteher in russischer Gefangenschaft", sagte Präsident Wolodymyr Selenskyj bei einer Videoansprache für eine Menschenrechtskonferenz in Kiew. Diese seien unter Tausenden anderen, die teilweise bereits seit 2014 einsäßen. 3.767 Ukrainer, dabei vor allem Kriegsgefangene, seien bislang aus russischer Gefangenschaft zurückgekehrt.