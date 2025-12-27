Wegen russischer Luftangriffe auf die Ukraine lässt Polen Kampfflugzeuge aufsteigen. Zudem schließt das Nato-Land diesmal auch zwei Flughäfen aus Sicherheitsgründen.

red/dpa 27.12.2025 - 10:44 Uhr

Wegen schwerer russischer Luftangriffe auf die Ukraine hat Polen in der Nacht auf Samstag aus Sicherheitsgründen vorübergehend zwei Flughäfen geschlossen. Das teilte die nationale Flugsicherungsagentur Pansa auf der Plattform X mit. Betroffen waren demnach die Flughäfen in Rzeszow und Lublin, die beide nahe an der Grenze zur Ukraine liegen.