Nach russischen Drohnen im eigenen Luftraum beschränkt Polen den Luftverkehr in einem Teil des Landes. Neue Regeln betreffen Drohnen, zivile Flugzeuge und den Nachtflug.

red/dpa 11.09.2025 - 12:01 Uhr

Nach dem Eindringen russischer Drohnen in den Luftraum über Polen schränkt das Land den Luftverkehr im Osten ein. Die Auflagen gelten bis zum 9. Dezember entlang der Grenze zu Belarus und der Ukraine für den Luftraum vom Erdboden bis zu 3.000 Meter Flughöhe, wie ein Sprecher der Luftfahrtbehörde der Nachrichtenagentur PAP sagte.