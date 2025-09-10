Eine große Zahl von Drohnen fliegt während russischer Angriffe auf die Ukraine in den polnischen Luftraum. Polen spricht von einem „Akt der Aggression“.

Das polnische Militär hat die "beispiellose" Verletzung des polnischen Luftraums als "Akt der Aggression" verurteilt. "Nach dem heutigen Angriff der Russischen Föderation auf ukrainisches Territorium kam es zu einer beispiellosen Verletzung des polnischen Luftraums durch drohnenartige Objekte", erklärte das Einsatzkommando der polnischen Streitkräfte am Mittwoch in Onlinenetzwerken. "Das ist ein Akt der Aggression, der eine echte Bedrohung für die Sicherheit unserer Bürger darstellt."

 

Unsere Empfehlung für Sie

Greift Russland Polen an? Was wirklich passiert ist

Krieg in der Ukraine Polens Luftwaffe schießt Drohnen ab – Flughäfen dicht

Eine große Zahl von Drohnen fliegt während russischer Angriffe auf die Ukraine in den polnischen Luftraum. Polen spricht von einer „realen Bedrohung für die Sicherheit der Bevölkerung“.

Insgesamt seien ein Dutzend drohnenartige Objekte registriert worden. Einige von ihnen seien abgeschossen worden. Verteidigungsminister Wladyslaw Kosiniak-Kamysz erklärte, Flugzeuge hätten nach "Verletzungen" des polnischen Luftraums während eines russischen Angriffs auf die Ukraine auf "feindliche Objekte" geschossen. "Wir stehen in ständigem Kontakt mit dem Nato-Kommando", schrieb er im Onlinedienst X.

Das Nato-Mitglied Polen ist ein wichtiger Unterstützer der Ukraine und ein zentraler Transitpunkt für westliche humanitäre und militärische Hilfe für die Ukraine. Seit Beginn des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine im Februar 2022 haben Polen und die baltischen Staaten immer wieder Verletzungen ihres Luftraums durch russische Drohnen gemeldet.