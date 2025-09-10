Drohnen dringen in den polnischen Luftraum ein und werden abgeschossen. Der deutsche Außenminister findet klare Worte gegenüber Moskau.
Außenminister Johann Wadephul hat das Eindringen russischer Drohnen in den polnischen Luftraum scharf verurteilt. „Russland hat damit leichtfertig eine gefährliche Eskalation in Kauf genommen“, sagte der CDU-Politiker bei einem Treffen mit seinem niederländischen Kollegen David van Weel in Berlin. Man analysiere den Vorfall genau und habe darüber im Nato-Rat in Brüssel gesprochen. Diese Beratungen würden heute in Brüssel und allen Nato-Hauptstädten weitergehen. Weel nannte die Verletzung des polnischen Luftraums inakzeptabel.