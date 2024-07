Ukraine erinnert an Abschuss von malaysischem Flug MH17

Zum zehnten Mal jährt sich der Abschuss der malaysischen Passagiermaschine über der Ostukraine mit knapp 300 Toten. Für Kiew klar ein russischer Terrorakt, für die Niederlande ein Anlass zu Trauer.

dpa 17.07.2024 - 14:45 Uhr

Kiew - Zehn Jahre nach dem Abschuss eines malaysischen Passagierflugzeuges über der Ostukraine mit 298 Toten hat Kiew an die Tragödie erinnert. "Der Abschuss des Flugs MH17 war ein schrecklicher Akt russischen Terrors unter vielen im Verlauf eines Jahrzehnts russischer Aggression gegen die Ukraine", erklärte das Außenministerium in Kiew. Russland habe dabei von Anfang an versucht, seine Beteiligung mit einer "Töte, lüge und leugne"-Strategie zu verschleiern.