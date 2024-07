Russischer Angriffskrieg in der Ukraine

Der von Trump als Vize erwählte Vance spricht sich deutlich gegen die Milliardenunterstützung der USA für die von Russland angegriffene Ukraine aus. Das gefällt auch einem russischen Top-Politiker.

Matthias Kapaun 18.07.2024 - 07:31 Uhr

Der russische Außenminister Sergej Lawrow hat den vom republikanischen US-Präsidentschaftskandidaten Donald Trump als möglichen Vize präsentieren J.D. Vance gelobt. Der US-Senator aus Ohio spreche sich für Frieden und für die Einstellung der militärischen Hilfe für die Ukraine aus, sagte Lawrow laut russischer Nachrichtenagentur Tass bei den Vereinten Nationen in New York. „Wir können das nur begrüßen, weil es genau das ist, was benötigt wird - und zwar aufzuhören, die Ukraine mit Waffen aufzublasen.“ Lawrow fügte hinzu: „Der Krieg wird vorüber sein. Wir werden anfangen, nach Lösungen zu suchen.“