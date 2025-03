Sollte Europa Friedenstruppen in die Ukraine entsenden, würde das laut Moskau den Eintritt in einen „direkten bewaffneten Konflikt“ bedeuten.

red/afp 13.03.2025 - 12:13 Uhr

Die Entsendung von europäischen Friedenstruppen in die Ukraine würde nach Ansicht der Regierung in Moskau den Eintritt in einen „direkten bewaffneten Konflikt“ mit Russland bedeuten. „Es ist für uns absolut inakzeptabel, dass Armeeeinheiten anderer Staaten unter irgendeiner Flagge in der Ukraine stationiert werden“, sagte die Sprecherin des russischen Außenministeriums, Maria Sacharowa, am Donnerstag. Russland würde darauf mit „allen verfügbaren Mitteln“ reagieren.