Russland greift Ukraine mit Rekordzahl an Kampfdrohnen an

Täglich attackiert Russland die Ukraine mit Drohnen. In der Nacht gab es besonders viele Angriffe.

red/dpa 26.11.2024 - 10:51 Uhr

– Russland hat die Ukraine mit einer bislang beispiellosen Zahl an Drohnen angegriffen. Nach Angaben der ukrainischen Flugabwehr attackierte Moskau das Land in der Nacht zu Dienstag mit 188 Drohnen und vier ballistischen Raketen des Typs Iskander-M. Laut dem ukrainischen Nachrichtenportal Ukrajinska Prawda war es die bis dahin größte Anzahl an Drohnen, die Russland in einer Nacht gestartet hat. Allein in der Hauptstadt Kiew dauerte der Luftalarm nach offiziellen Angaben mehr als fünf Stunden an.