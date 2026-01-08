Sirenen heulen landesweit: Präsident Selenskyj warnt vor massiven Angriffen, die Flugabwehr in Kiew feuert. Was droht den Millionen Menschen in der eisigen Nacht?

red/dpa 08.01.2026 - 23:28 Uhr

In der gesamten Ukraine ist wegen eines möglichen russischen Raketenangriffs Luftalarm ausgelöst worden. „Drohende Gefahr durch den Einsatz ballistischer Waffen“, schrieb die ukrainische Luftwaffe auf ihrem Telegram-Kanal. Auch Präsident Wolodymyr Selenskyj sagte in seiner abendlichen Videobotschaft, es gebe Anzeichen für einen massiven russischen Luftangriff in der Nacht zum Freitag. „Es ist sehr wichtig, heute und morgen auf Luftalarme zu achten und sich ständig in Schutzräume zu begeben“, sagte er.