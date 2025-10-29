Polnische Kampfjets eskortieren ein russisches Militärflugzeug über der Ostsee – es war ohne Flugplan und mit ausgeschaltetem Transponder im internationalen Luftraum unterwegs.
Kampfjets der polnischen Luftwaffe haben ein russisches Aufklärungsflugzeug über der Ostsee abgefangen. Die Maschine vom Typ Iljuschin IL-20 sei am Dienstag im internationalen Luftraum ohne Flugplan und mit ausgeschaltetem Transponder unterwegs gewesen, teilte das Oberkommando der polnischen Streitkräfte am Mittwoch auf X mit.